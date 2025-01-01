Совершивший наезд на пешеходов в Новом Орлеане, предположительно, мёртв

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Преступник, влетевший на грузовике в толпу и открывший стрельбу по пешеходам в Новом Орлеане, предположительно, мёртв. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на данные местных правоохранительных органов.
Отмечается, что в настоящее время личность и мотивы преступника не установлены.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина за рулём грузовика на полной скорости влетел в толпу в Новом Орлеане, после чего вышел и открыл огонь по пешеходам. В результате этого нападения погибли как минимум десять человек, ещё 30 получили ранения.
Мэр города объявил случившееся заранее спланированным террористическим актом.
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Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина за рулём грузовика на полной скорости влетел в толпу в Новом Орлеане, после чего вышел и открыл огонь по пешеходам. В результате этого нападения погибли как минимум десять человек, ещё 30 получили ранения.
Мэр города объявил случившееся заранее спланированным террористическим актом.
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Анастасия Чинкова