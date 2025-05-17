Трамп: у Зеленского нет козырей в переговорах по конфликту на Украине

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)
По словам президента США Дональда Трампа, у Владимира Зеленского не осталось козырей в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью для Fox News.
«Я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него не имеется козырей… честно, у него их нет», — прокомментировал позицию Зеленского Трамп.
Помимо этого президент отметил, что он прошел через тяжелое время с главой киевского режима на посту главы США. К тому же Трамп в очередной раз назвал Зеленского «величайшим торгашом в мире».
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Иван Мусатов