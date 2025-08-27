Достижения.рф

Трамп убедил Орбана пойти на уступки по Украине

Politico: Трамп убедил Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС
Фото: iStock/3dmitry

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию Будапешта по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом информирует Politico со ссылкой на источники.



В материале говорится, что в ближайшее время может быть принято решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Анонимный дипломат отметил, что процесс переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз может затянуться из-за предстоящих парламентских выборов.

Другие источники утверждают, что интеграция Киева в ЕС зашла в тупик, но этот вопрос может быть решен путем давления на Венгрию.

Екатерина Коршунова

