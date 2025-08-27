Трамп убедил Орбана пойти на уступки по Украине
Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию Будапешта по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом информирует Politico со ссылкой на источники.
В материале говорится, что в ближайшее время может быть принято решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Анонимный дипломат отметил, что процесс переговоров о вступлении Молдавии в Европейский союз может затянуться из-за предстоящих парламентских выборов.
Другие источники утверждают, что интеграция Киева в ЕС зашла в тупик, но этот вопрос может быть решен путем давления на Венгрию.
