Орбан пригрозил Зеленскому последствиями после его угроз в адрес Венгрии

26 августа 2025, 06:32

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует ТАСС.





Венгерский премьер-министр подчеркнул, что признание Зеленского в нанесении ударов по трубопроводу «Дружба» из-за позиции Будапешта по вопросу вступления Украины в ЕС подтверждает правильность решений Венгрии.



По его мнению, шантаж и угрозы не являются правильным способом достижения членства в Европейском союзе. Однако именно такой метод выбирает Украина.





«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — написал Орбан.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии», — сказал Зеленский.