Орбан пригрозил Зеленскому последствиями после его угроз в адрес Венгрии
Угрозы Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует ТАСС.
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что признание Зеленского в нанесении ударов по трубопроводу «Дружба» из-за позиции Будапешта по вопросу вступления Украины в ЕС подтверждает правильность решений Венгрии.
По его мнению, шантаж и угрозы не являются правильным способом достижения членства в Европейском союзе. Однако именно такой метод выбирает Украина.
«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — написал Орбан.Инцидент с повреждением нефтепровода «Дружба» силами ВСУ на российской территории затронул Будапешт. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали.
Позднее Зеленский «шуточно» ответил на вопрос, считает ли он удары по «Дружбе» полезными для изменения позиции Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.
«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии», — сказал Зеленский.