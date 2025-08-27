Захарова процитировала Высоцкого в ответ на угрозы в адрес российских дипломатов

27 августа 2025, 09:23

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала принять ответные меры на запрет передвижения российских дипломатов в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.





До этого глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что в рамках 19-го пакета санкций, который планируется ввести, Евросоюз может ограничить передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны.





«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут «подседланы и стреножены» в ответ», — отметила дипломат.