Захарова процитировала Высоцкого в ответ на угрозы в адрес российских дипломатов

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала принять ответные меры на запрет передвижения российских дипломатов в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.



До этого глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что в рамках 19-го пакета санкций, который планируется ввести, Евросоюз может ограничить передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны.

«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут «подседланы и стреножены» в ответ», — отметила дипломат.

Страны Европейского союза неоднократно выражали намерение ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне. Однако эта мера пока не была включена в санкционные списки.
Екатерина Коршунова

