Захарова процитировала Высоцкого в ответ на угрозы в адрес российских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала принять ответные меры на запрет передвижения российских дипломатов в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.
До этого глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что в рамках 19-го пакета санкций, который планируется ввести, Евросоюз может ограничить передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны.
«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут «подседланы и стреножены» в ответ», — отметила дипломат.
Страны Европейского союза неоднократно выражали намерение ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне. Однако эта мера пока не была включена в санкционные списки.