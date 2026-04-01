«Дремучая дура»: В Москве оценили слова Каллас о нападениях РФ на страны Африки

Политолог Трухачев: Каллас шутит 1 апреля, говоря об атаках РФ на страны Африки

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последнее столетие нападала на Африку и другие страны, может оказаться первоапрельской шуткой. Так считает политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.





Напомним, Каллас обвинила Россию в агрессии в отношении десятков государств. По ее утверждению, за последние 100 лет Россия «напала по меньшей мере на 19 стран», не считая государств Африки.



«Сегодня 1 апреля. Я думаю, что госпожа Каллас вспомнила свое советское детство, собственно, и в Эстонии тоже 1 апреля отмечается. Она в данном случае, видимо, пошутила. Не совсем она настолько дремучая дура, чтобы нести вот это», — отметил Трухачев в разговоре с «Газетой.Ru».