Трамп вспомнил про избитого женой Эммануэля Макрона

02 апреля 2026, 03:49

Президент США Дональд Трамп позволил себе шутливое замечание о семейных отношениях французского лидера Эммануэля Макрона. Его слова приводит РИА Новости.





Глава государства выступил в Белом доме. Главной темой на повестке стал процесс взаимодействия Вашингтона с союзниками по НАТО на фоне конфликта в Иране. Одним из них является Франция, президент которой не так давно попал в семейный скандал.



«Я подумал о том, чтобы позвонить французу Макрону, с которым жена обходится крайне скверно — он все еще восстанавливается после удара в челюсть», — сказал Трамп.