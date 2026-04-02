Трамп вспомнил про избитого женой Эммануэля Макрона
Президент США Дональд Трамп позволил себе шутливое замечание о семейных отношениях французского лидера Эммануэля Макрона. Его слова приводит РИА Новости.
Глава государства выступил в Белом доме. Главной темой на повестке стал процесс взаимодействия Вашингтона с союзниками по НАТО на фоне конфликта в Иране. Одним из них является Франция, президент которой не так давно попал в семейный скандал.
«Я подумал о том, чтобы позвонить французу Макрону, с которым жена обходится крайне скверно — он все еще восстанавливается после удара в челюсть», — сказал Трамп.
Инцидент, к которому отсылал американский президент, произошел в мае 2025 года во Вьетнаме. Тогда Брижит Макрон ударила супруга по губам прямо перед камерами. Момент попал на видео в Ханое, когда пара выходила из самолета и не знала, что их снимают. Позднее Елисейский дворец подтвердил подлинность записи и охарактеризовал случившееся как супружескую ссору.