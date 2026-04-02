КСИР заявил об ударе по авианосцу США «Авраам Линкольн»
Беспилотники иранских вооруженных сил атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн». Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Согласно заявлению, опубликованному телерадиокомпанией IRIB, на рассвете несколько групп беспилотников запустили в сторону авианосной ударной группы «Авраам Линкольн». Инцидент произошел в северной части Индийского океана. В результате военный корабль экстренно изменил курс.
Как утверждает источник ТАСС со ссылкой на анализ спутниковых снимков, американская ударная группа отошла вглубь акватории. Официальных комментариев от США по поводу случившегося не поступало.
В начале марта КСИР уже предпринимал попытку атаковать «Авраам Линкольн». Тогда авианосцу тоже пришлось покинуть место дислокации в целях безопасности.
