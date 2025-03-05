Дональд Трамп пообещал вернуть США Панамский канал

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Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация вернет Панамский канал под контроль Штатов. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
На фоне этого Трамп рассказал о крупной американской компании, которая намерена выкупить все порты, окружающие Панамский канал. Президент отметил, что он создавался гражданами США, 38 тысяч из которых погибли в ходе строительства канала. На данный момент Панамский канал находится под контролем Китая.
Помимо этого Трамп ввел смертную казнь за покушение на представителей полиции. Это президент сделал на фоне ужесточения законов, касающихся мигрантов.
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Иван Мусатов