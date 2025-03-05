Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Дональд Трамп пообещал вернуть США Панамский канал

Дональд Трамп пообещал вернуть США Панамский канал

Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация вернет Панамский канал под контроль Штатов. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
На фоне этого Трамп рассказал о крупной американской компании, которая намерена выкупить все порты, окружающие Панамский канал. Президент отметил, что он создавался гражданами США, 38 тысяч из которых погибли в ходе ​строительства канала. На данный момент Панамский канал находится под ​контролем Китая.

Помимо этого Трамп ввел смертную казнь за покушение на представителей полиции. Это президент сделал ​на фоне ужесточения законов, касающихся мигрантов.

Читайте также:

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Трамп заявил об отмене и снижении ряда налогов в США

Начало выступления Трампа в Конгрессе несколько раз прерывали демократы
#сша
#президент
#компании
#покушение
#трамп
#конгресс сша
Трамп ввел смертную казнь за покушение на убийство представителей полиции
05 марта 2025, 06:38

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Президент США Дональд Трамп заявил о введении смертной казни за покушение на представителей полиции. Об этом американский лидер сказал в ходе своего выступления в Конгрессе.
Данное заявление Трампа последовало после его рассказа о преступлениях мигрантов в США. На фоне этого президент объявил об ужесточении ряда законов, касающихся нелегалов. Согласно одному из указов, банды нелегальных мигрантов теперь будут приравнены к террористическим группировкам.

К тому же в ходе своей речи Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом в американской истории. Помимо этого глава США заявил о снижении и отмене ряда налогов в стране.

Читайте также:

Начало выступления Трампа в Конгрессе несколько раз прерывали демократы

Трамп: за 43 дня мы достигли больше, чем многие другие добиваются за 8 лет

Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине
#сша
#президент
#дональд трамп
#заявление
#терроризм
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США
05 марта 2025, 06:26

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена худшим президентом в американской истории. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
Помимо этого Трамп заявил о снижении и отмене ряда налогов в стране. Так в Штатах уменьшат уровень подоходного налога. К тому же будет отменено налоговое обложение чаевых, соцобеспечения, переработки и на пенсионеров.

Начало выступления Дональда Трампа несколько раз прерывали представители демократической партии. Одного из представителей, Эл Грин, был выведен из зала.

Читайте также:

Трамп: за 43 дня мы достигли больше, чем многие другие добиваются за 8 лет

Трамп пообещал рассказать всю правду на своем выступлении перед Конгрессом

Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине
#трамп
#сша
#джозеф байден
#президент
#конгресс сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп заявил об отмене и снижении ряда налогов в США
05 марта 2025, 05:56

Фото: iStock/simpson

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене и снижении ряда налогов в стране. Об этом глава государства сообщил в ходе своего выступления в Конгрессе.
В частности Трамп пообещал значительно снизить подоходный налог. К тому же будет прекращено налоговое обложение чаевых, соцобеспечения и переработки. Также в США будут отменены налоги на пенсионеров.

Процентные платежи по автокредитам станут доступны для налогового вычета в том случае, если автомобиль американского производства. Трамп пообещал вернуть к жизни автоиндустрию США за счет создания новых заводов. Так в штате Индиана откроется одно из крупнейших производств по сборке автомобилей Honda.

Читайте также:

Начало выступления Трампа в Конгрессе несколько раз прерывали демократы

Трамп: за 43 дня мы достигли больше, чем многие другие добиваются за 8 лет

Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине
#сша
#автомобиль
#налоги
#счёт
#трамп
#кредит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Начало выступления Трампа в Конгрессе несколько раз прерывали демократы
05 марта 2025, 05:49

Фото: iStock/rarrarorro

В самом начале выступления президента США Дональда Трампа перед Конгрессом сторонники Демократической партии несколько раз прерывали речь лидера страны. Трансляцию выступления ведет Mash.
В результате этого из зала был выведен конгрессмен-демократ Эл Грин. Об этом распорядился спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Множество демократов стали освистывать президента сразу после начала его выступления. Одним из самых активных оказался как раз Грин. Он с тростью в руках пытался вступить в полемику с Трампом.

Читайте также:

Трамп пообещал рассказать всю правду на своем выступлении перед Конгрессом

Трамп: за 43 дня мы достигли больше, чем многие другие добиваются за 8 лет

Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине
#трамп
#сша
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп: за 43 дня мы достигли больше, чем многие другие добиваются за 8 лет
05 марта 2025, 05:21

Фото: iStock/olya_steckel

По словам президента США Дональда Трампа, за его 43-дневный срок правления его команда смогла достичь больше, чем многие другие президенты добиваются за 4 и 8 лет своего правления. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления в Конгрессе.
Также Трамп заявил о возвращении гордости США и правильном направлении в развитии страны. Помимо этого президент сказал о рассвете, который мир до этого не видел, и может не увидит никогда.

К тому же Трамп рассказал о безоговорочном большинстве республиканцев и максимальном числе голосов после выборов. Благодаря этому президент получил беспрецедентный мандат, которого не было никогда.

Читайте также:

В США половина граждан против сделки с Украиной по минеральным ресурсам

Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине

Трамп пообещал рассказать всю правду на своем выступлении перед Конгрессом
#сша
#президент
#страны
#сделки
#мир
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате