Трамп: в пятницу я намерен приехать в Россию

11 августа 2025, 18:10

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу намерен приехать в Россию. Об этом американский лидер сказал во время выступления перед журналистами.





В своем заявлении Трамп отметил, что в ходе своего визита намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Как объяснил свое намерение президент, ему надоело говорить о том, как в Вашингтоне небезопасно и отвратительно.





«Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне - ред.) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах», — сказал Трамп.