Трамп направил в Вашингтон нацгвардию для восстановления правопорядка в столице

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп направил в Вашингтон бойцов нацгвардии для восстановления правопорядка в столице. Об этом рассказал сам американский лидер журналистам.



С помощью бойцов нацгвардии Трамп хочет восстановить правопорядок на улицах города. К тому же силовики должны обеспечить общественную безопасность в столице.

«Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер перестанет поставлять оружие Украине в том случае, если Киев откажется от мира с Россией.
Иван Мусатов

