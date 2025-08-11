Трамп направил в Вашингтон нацгвардию для восстановления правопорядка в столице
Президент США Дональд Трамп направил в Вашингтон бойцов нацгвардии для восстановления правопорядка в столице. Об этом рассказал сам американский лидер журналистам.
С помощью бойцов нацгвардии Трамп хочет восстановить правопорядок на улицах города. К тому же силовики должны обеспечить общественную безопасность в столице.
«Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказал Трамп.
