Зеленский: сейчас появился реальный шанс достичь мира
По словам Владимир Зеленского, сейчас появился реальный шанс достичь мира. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.
Свое заявление Зеленский сделал после телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. В ходе него стороны обсудили работу над прекращением конфликта на Украине. К тому же принц поддержал убежденность Зеленского в том, что любые решения по Украине не могут приниматься без представителей Киева и Европы.
Стороны договорились координировать совместные усилия по прекращению конфликта и обговорили совместные проекты, выгодные обеим странам.
