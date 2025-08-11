Достижения.рф

Зеленский: сейчас появился реальный шанс достичь мира

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

По словам Владимир Зеленского, сейчас появился реальный шанс достичь мира. Об этом глава киевского режима написал в своем telegram-канале.



Свое заявление Зеленский сделал после телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. В ходе него стороны обсудили работу над прекращением конфликта на Украине. К тому же принц поддержал убежденность Зеленского в том, что любые решения по Украине не могут приниматься без представителей Киева и Европы.

Стороны договорились координировать совместные усилия по прекращению конфликта и обговорили совместные проекты, выгодные обеим странам.

Иван Мусатов

