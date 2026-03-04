Захарова оценила планы Германии и Польши по развитию ядерных возможностей

04 марта 2026, 01:55

Фото: iStock/PavelRodimov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша и Германия при расширении своих «ядерных возможностей» должны учитывать позицию соседей. Свое мнение она выразила в личном Telegram-канале.





По словам Захаровой, теперь следует учитывать важный нюанс: необходимо, чтобы любые шаги по созданию «возможностей в сфере ядерной безопасности» устраивали другие страны. У «соседей» должна сохраняться уверенность в отсутствии будущей угрозы. Им также не должно казаться, что потенциальные новички не имеют права на собственную ядерную программу.





«А иначе… Думаю, телевизор в эти дни все смотрят и усвоили, что в этом вопросе важен не только фактор ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) и МАГАТЭ, но и настроений приграничных и не только государств», — добавила официальный представитель МИД РФ.