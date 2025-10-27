Орбан захотел обсудить с Трампом санкции против нефтяного сектора РФ
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что собирается встретиться с президентом США Дональдом Трампом и поговорить с ним о санкциях в отношении нефтяного сектора РФ. Своими планами он поделился с итальянской газетой Repubblica.
По словам венгерского министра, он хочет обсудить, как построить устойчивую систему экономики в стране, так как она сильно зависит от российской нефти и газа.
Орбан также отметил, что введенные Трампом меры против нефтяного сектора РФ были его ошибкой. Он пообещал, что постарается найти выход из этого положения, особенно для своего государства.
Ранее Орбан обратился к Папе римскому Льву XIV с просьбой поддержать усилия Венгрии по установлению мира на Украине.
