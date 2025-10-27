Орбан захотел обсудить с Трампом санкции против нефтяного сектора РФ

27 октября 2025, 19:43

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что собирается встретиться с президентом США Дональдом Трампом и поговорить с ним о санкциях в отношении нефтяного сектора РФ. Своими планами он поделился с итальянской газетой Repubblica.