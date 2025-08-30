Трамп ведёт переговоры с Европой о частных военных компаниях для Украины

30 августа 2025, 12:24

США и Европа обсуждают отправку американских ЧВК на Украину

Фото: Istock/Yaraslau Mikheyeu

Администрация США обсуждает с европейскими партнерами возможности усиления безопасности на Украине. Соответствующая информация была опубликована в издании Telegraph.





Американские и европейские официальные лица проводят консультации по вопросам безопасности, в рамках которых рассматривается возможность привлечения частных военных компаний (ЧВК) из США для работы на Украине.

«Трамп ведёт переговоры о размещении частной армии на Украине», — сказано в сообщении издания.