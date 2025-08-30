Трамп ведёт переговоры с Европой о частных военных компаниях для Украины
США и Европа обсуждают отправку американских ЧВК на Украину
Администрация США обсуждает с европейскими партнерами возможности усиления безопасности на Украине. Соответствующая информация была опубликована в издании Telegraph.
Американские и европейские официальные лица проводят консультации по вопросам безопасности, в рамках которых рассматривается возможность привлечения частных военных компаний (ЧВК) из США для работы на Украине.
«Трамп ведёт переговоры о размещении частной армии на Украине», — сказано в сообщении издания.Обсуждается потенциальное участие сотрудников таких компаний в строительстве оборонительных сооружений и инфраструктуры для нужд вооруженных сил. Кроме того, в их задачи может входить обеспечение защиты активов американского бизнеса на территории Украины. По данным издания, в европейских странах подобные меры рассматриваются как потенциальный фактор, способный повысить стабильность в регионе.