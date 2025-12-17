«Трамп — Венесуэла, Россия — Украина»: в Сети всплыло громкое «пророчество» Жириновского

Достижения.рф

В Сети вспомнили слова Жириновского о Трампе и союзе РФ с США
Владимир Жириновский (Фото: www.kremlin.ru)

В соцсетях вновь обсуждают архивное выступление Владимира Жириновского, в котором он рассуждал о возможном геополитическом союзе России и США. Видео с фрагментом эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» распространил Telegram-канал «Банки, деньги, два офшора».



В том выпуске бывший лидер ЛДПР предполагал, что Дональд Трамп мог бы выиграть президентские выборы 2020 года, если бы заручился поддержкой Москвы. По версии Жириновского, в таком сценарии стороны могли бы негласно «разделить сферы влияния»: США сосредоточились бы на Венесуэле, а Россия — на Украине.

«Трамп Венесуэлу берёт, а мы — Украину», — заявил тогда политик.
После возвращения Трампа в центр мировой повестки пользователи снова обратили внимание на эти слова, называя их очередным примером «политических предсказаний» Жириновского, которые с годами приобретают новое звучание.
Софья Метелева

