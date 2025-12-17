17 декабря 2025, 18:50

Политолог Матюшенков: Киев, отказываясь от НАТО, пытается подменить понятия

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский, согласившийся на отказ Украины от вступления в НАТО, занимается подменой понятий. Такое мнение выразил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.





Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Он также настаивает на выводе ВСУ с Донбасса в рамках своего мирного плана. Зеленский же заявил, что территориальные вопросы должны решать все украинцы, поэтому необходимо провести референдум. Это, по словам Матюшенкова, позволит главе киевского режима снять с себя ответственность, оправдывая территориальные уступки волей народа.



Матюшенков подчеркнул, что чем быстрее Украина признает Донбасс и Крым российскими территориями, тем быстрее в стране наступит мир. От этого условия Россия не откажется ни при каких обстоятельствах, уверен эксперт.





«Готовность Киева отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и ЕС — один из самых болезненных пунктов переговоров. После 2022 года членство в альянсе для Украины стало практически невозможным из-за риска эскалации с Россией. Однако Украина пытается в очередной раз подменить понятия, фактически требуя предоставления тех же самых гарантий», — отметил Матюшенков в разговоре с RuNews24.ru.