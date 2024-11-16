Трамп выбрал пресс-секретаря Белого дома

Фото: istockphoto.com/ru/lucky-photographer
Избранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретаря своей кампании Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома. Об этом сообщает USA Today.
Он заявил, что Кэролайн «умна, вынослива и зарекомендовала себя как очень эффективный коммуникатор».
Ранее Дональд Трамп назначил своего личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора. Он подчеркнул профессионализм правозащитник и заверил, что «он отлично справится» со своей задачей.
Читайте также:
Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США
Губернатор Северной Дакоты назван кандидатом на пост министра внутренних дел
Политолог Дудаков спрогнозировал политику Трампа в отношении РФ в 2025 году
«Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, когда мы снова сделаем Америку великой», – отметил Трамп.
Ранее Дональд Трамп назначил своего личного адвоката по уголовным делам Тодда Бланша заместителем генерального прокурора. Он подчеркнул профессионализм правозащитник и заверил, что «он отлично справится» со своей задачей.
Читайте также:
Трамп назвал кандидата на пост министра внутренних дел США
Губернатор Северной Дакоты назван кандидатом на пост министра внутренних дел
Политолог Дудаков спрогнозировал политику Трампа в отношении РФ в 2025 году
Александр Климов