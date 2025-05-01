Трамп выдвинет кандидатуру Уолтца на должность постпреда США при ООН

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Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру советника по нацбезопасности Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН. Об этом глава государства сообщил в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что обязанности советника по нацбезопасности США временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, продолжая при этом руководить Госдепом.
Ранее в этот день сообщалось, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг в скором времени покинут свои посты. Причины подобного решения пока неизвестны.
Напомним, что Майкл Уолтц является одной из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса нынешней администрации Штатов, в том числе инициатив по украинскому конфликту и вопрос безопасности в ближневосточном регионе.
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Ранее в этот день сообщалось, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг в скором времени покинут свои посты. Причины подобного решения пока неизвестны.
Напомним, что Майкл Уолтц является одной из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса нынешней администрации Штатов, в том числе инициатив по украинскому конфликту и вопрос безопасности в ближневосточном регионе.
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Анастасия Чинкова