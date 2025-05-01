«Путин — очень мудрый и хитрый»: Трамп охарактеризовал российского президента

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп дал характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам американского лидера, тот является очень «мудрым и хитрым» человеком.
Слова главы Белого дома о российском президенте приводит информационное агентство Associated Press (АР). По мнению Трампа, Путин изначально не хотел прекращать военные действия, поскольку у него было намерение претендовать «на всю территорию» Украины.
Ранее Трамп уже отмечал положительные качества российского лидера. Например, он отдавал должное уму Путина, его авторитету и влиянию и безусловной любви к своей стране.
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«Путин очень мудрый и хитрый человек. У него не было намерения кончать войну. Он хотел всю территорию. Я думаю, мы заключим соглашение, но не могу этого гарантировать», — сказал американский президент.
Ранее Трамп уже отмечал положительные качества российского лидера. Например, он отдавал должное уму Путина, его авторитету и влиянию и безусловной любви к своей стране.
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Александр Бойцов