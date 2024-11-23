Трамп выдвинул кандидатуру на пост министра финансов

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп назначил инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов», – заявил политик.
Ранее кандидат, баллотировавшийся на пост генерального прокурора, член Палаты представителей Конгресса Мэтт Гетц, отказался от этой должности. По его словам, он решил отозвать свою кандидатуру, потому что в «затяжной драке» за этот пост нет смысла.
Также ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов предложил пост главы Пентагона американскому телеведущему и бывшему армейскому офицеру Питу Хегсету.
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Александр Климов