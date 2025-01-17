Трамп выдвинул замглавы военно-космической разведки США на пост министра ВВС

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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя директора Национального управления военно-космической разведки Троя Мейнка на должность министра ВВС. Об этом написал сам Трамп в Truth Social.
«Рад сообщить, что Трой Мейнк станет следующим министром ВВС США», — сообщил президент.
Трамп отметил, что Мейнк при работе будет сотрудничать с кандидатом в министры обороны США Питом Хегсетом. Главной их целью станет то, чтобы американские ВВС стали самыми сильными и смертоносными в мире.
Кандидатура Мейнка еще должна быть утверждена Сенатом Конгресса США. Ранее он находился на ключевых постах в Пентагоне, в том числе занимался руководством по модернизации американского вооружения.
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Иван Мусатов