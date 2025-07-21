В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России

21 июля 2025, 12:49

The Hill: подход Трампа к конфликту на Украине обречен на провал

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Нынешний подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине обречен на провал. Об этом информирует The Hill.