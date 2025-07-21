В США сделали неожиданный прогноз после выпада Трампа в адрес России
Нынешний подход президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине обречен на провал. Об этом информирует The Hill.
Согласно информации издания, подход американского лидера — эскалация военных поставок совместно с угрозой карательных мер против деловых партнеров России — едва ли приведет к миру. Вместе этого, Трамп своими действиями может лишь затянуть конфликт.
В материале говорится, что президент России Владимир Путин не откажется от целей спецоперации из-за решения главы США увеличить помощь Киеву. Реальный путь к миру лежит не через ультиматумы, а через дипломатию, которая признает законные интересы всех сторон, отмечает издание.
До этого Трамп пригрозил РФ санкциями, если за 50 дней не будет сделки по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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