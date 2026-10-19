Ночные удары по Киеву привели к масштабному блэкауту

19 октября 2026, 00:49

SHOT: армия России нанесла серию ударов по энергообъектам в Киеве

Фото: iStock/Alones Creative

Удары по энергетической инфраструктуре привели к обесточиванию значительной части Киева. Вслед за отключением электричества остановилось движение поездов и эскалаторов в метрополитене, а также возникли перебои в работе наземного общественного транспорта, сообщает Телеграм-канал SHOT.