Ночные удары по Киеву привели к масштабному блэкауту
Удары по энергетической инфраструктуре привели к обесточиванию значительной части Киева. Вслед за отключением электричества остановилось движение поездов и эскалаторов в метрополитене, а также возникли перебои в работе наземного общественного транспорта, сообщает Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, целями поражения стали крупнейшие теплоэлектроцентрали города — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также распределительные подстанции в нескольких районах. Кроме того, под ударами ВС РФ оказались склады с боеприпасами и компонентами беспилотников. Для выполнения задачи применялись в основном реактивные ударные БПЛА «Герань».
Вследствие повреждений критически важных объектов в городе начались веерные отключения, которые вышли за рамки плановых графиков. Местные жители сообщают о стихийном характере блэкаута, из-за которого нагрузка вывела из строя даже резервные источники питания.
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