Лидер Ирана Али Хаменеи: ВС страны имеют свободу действий для ответа Израилю
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает полную свободу действий военным страны для ответа Израилю за массированную атаку. Об этом сообщает агентство Fars.
«Могучая рука вооруженных сил исламской республики не оставит его, если на то будет воля Всевышнего», — сказал Али Хаменеи.
Свое заявление глава страны сдела на фоне ударов изрильской армии по объектам в Иране. На данный момент известно о погибших среди ученых и военнокомандующих. К тому же на одном из ядерных объектов прогремело несколько взрывов.