В переписке Эпштейна с экс-советником Трампа упоминалось имя Дугина
Дугин заявил, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном
Российский философ Александр Дугин в эфире радио Sputnik заявил, что его имя упоминается в переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна с экс-советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном.
Дугин отметил, что не знаком с содержанием этих обсуждений, но подтвердил, что встречался с Бэнноном еще до 2014 года.
«Где-то в переписке Эпштейна с Бэнноном мое имя упоминалось. Конечно, не как участника, там Бэннон что-то обсуждал с Эпштейном именно относительно меня», — сказал он.Политолог подчеркнул, что не имеет «никакого компромата», а также отрицает наличие «русского следа» в деле Эпштейна. По его словам, попытки связать его окружение с этим скандалом были частью «непонятной системы заговора» и в итоге провалились.
Ранее сообщалось, что на Трампа нашли «непристойный» компромат в обнародованных письмах Эпштейна с его братом Марком.