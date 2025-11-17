В переписке Эпштейна с экс-советником Трампа упоминалось имя Дугина

17 ноября 2025, 17:01

Дугин заявил, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном

Александр Дугин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Российский философ Александр Дугин в эфире радио Sputnik заявил, что его имя упоминается в переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна с экс-советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном.





Дугин отметил, что не знаком с содержанием этих обсуждений, но подтвердил, что встречался с Бэнноном еще до 2014 года.

«Где-то в переписке Эпштейна с Бэнноном мое имя упоминалось. Конечно, не как участника, там Бэннон что-то обсуждал с Эпштейном именно относительно меня», — сказал он.