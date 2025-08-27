Трамп выразил желание заключить новое соглашение с Россией
США выступают за новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией
Американская сторона заявила о готовности работать над преемником Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого истекает в феврале 2026 года. Как сообщает ТАСС, генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Джебара, отвечающий за вопросы ядерного сдерживания, подтвердил заинтересованность президента Дональда Трампа в заключении новой сделки.
Джебара подчеркнул, что любое будущее соглашение должно соответствовать определенным критериям Вашингтона.
«Я уверен, что ему бы хотелось заключить сделку. Однако эта сделка должна удовлетворять определенным критериям», — сказал генерал-лейтенант.В случае, если договоренность достигнута не будет, Пентагон готов по приказу президента нарастить количество развёрнутых ядерных боезарядов. Альтернативой такому сценарию может стать решение Трампа сохранить существующий уровень ядерного арсенала. Таким образом, Белый дом оставляет за собой право как на дипломатическое решение вопроса, так и на одностороннее наращивание стратегических сил после 2026 года.