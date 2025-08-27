Трамп выразил желание заключить новое соглашение с Россией

27 августа 2025, 19:03

США выступают за новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией

Фото: Istock/3dmitry

Американская сторона заявила о готовности работать над преемником Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого истекает в феврале 2026 года. Как сообщает ТАСС, генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Джебара, отвечающий за вопросы ядерного сдерживания, подтвердил заинтересованность президента Дональда Трампа в заключении новой сделки.





Джебара подчеркнул, что любое будущее соглашение должно соответствовать определенным критериям Вашингтона.

«Я уверен, что ему бы хотелось заключить сделку. Однако эта сделка должна удовлетворять определенным критериям», — сказал генерал-лейтенант.