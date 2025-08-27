«Единственный, кто может»: Эксперт назвал имя гаранта безопасности Украины

27 августа 2025, 15:12

Эксперт Бобров заявил, что Европа не способна гарантировать безопасность Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Эксперт Александр Бобров высказал мнение, что только президент США Дональд Трамп способен обеспечить Украине гарантии безопасности. С соответствующей точкой зрения он выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».





По оценке Боброва, который является руководителем направления дипломатических исследований Института стратегигических исследований и прогнозов РУДН, европейские государства не обладают достаточными возможностями для предоставления таких гарантий.

«Все разговоры направлены только на то, чтобы оказать воздействие на самого Дональда Трампа, потому что он действительно единственный, кто по-настоящему может как-то скомпоновать эту историю с гарантиями безопасности и создать её в каком-то более-менее приемлемом для украинцев и европейцев виде», — сообщил эксперт.

