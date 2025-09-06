Трамп высказался о переименовании Пентагона одной фразой

06 сентября 2025, 20:14

Трамп о переименовании Пентагона: «Люблю запах депортаций по утрам»

Фото: istockphoto/icholakov

В Чикаго вскоре выяснится, почему, по словам президента Дональда Трампа, принято решение переименовать Министерство обороны США в «Министерство войны». Сам Трамп в своём личном блоге опубликовал фотографию на фоне пожара и вертолётов с подписью: «Люблю запах депортаций по утрам».