Трамп высказался о переименовании Пентагона одной фразой
В Чикаго вскоре выяснится, почему, по словам президента Дональда Трампа, принято решение переименовать Министерство обороны США в «Министерство войны». Сам Трамп в своём личном блоге опубликовал фотографию на фоне пожара и вертолётов с подписью: «Люблю запах депортаций по утрам».
После прихода Трампа к власти США приостановили приём заявлений на въезд от украинских беженцев. Член Совета Федерации Анатолий Широков отметил, что это неудивительно, потому что, по его мнению, многие мигранты — обеспеченные люди, использующие коррупционные схемы для выезда с Украины.
СМИ также писали, что после заявления Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы, под риском депортации могли оказаться более 730 тыс. учащихся. В Вашингтоне обсуждают и возможное лишение правового статуса примерно 240 тыс. украинских мигрантов, проживающих в США.
19 августа стало известно о случаях депортации украинских мигрантов и их возвращении на родину.
