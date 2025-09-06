Достижения.рф

Трамп: урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем предполагалось

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось гораздо сложнее, чем он изначально предполагал. Об этом он заявил в ходе вступления в Белом доме, которое транслировалось на YouTube.



Трамп отметил, что Вашингтон успешно решал семь военных конфликтов в прошлом, однако в случае с Украиной ситуация оказалась более сложной. Конкретные механизмы урегулирования глава государства не уточнил, однако подчеркнул важность поиска дипломатического решения.

Кроме того, Трамп пообещал оказать помощь европейским странам в предоставлении гарантий безопасности Украине, подчеркнув необходимость совместных усилий для стабилизации региона.

Также американский лидер добавил, что украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой.

Анастасия Чинкова

