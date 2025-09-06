Трамп: урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем предполагалось

06 сентября 2025, 10:32

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось гораздо сложнее, чем он изначально предполагал. Об этом он заявил в ходе вступления в Белом доме, которое транслировалось на YouTube.