Трамп: урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем предполагалось
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось гораздо сложнее, чем он изначально предполагал. Об этом он заявил в ходе вступления в Белом доме, которое транслировалось на YouTube.
Трамп отметил, что Вашингтон успешно решал семь военных конфликтов в прошлом, однако в случае с Украиной ситуация оказалась более сложной. Конкретные механизмы урегулирования глава государства не уточнил, однако подчеркнул важность поиска дипломатического решения.
Кроме того, Трамп пообещал оказать помощь европейским странам в предоставлении гарантий безопасности Украине, подчеркнув необходимость совместных усилий для стабилизации региона.
Также американский лидер добавил, что украинский конфликт будет урегулирован, иначе цена за него будет слишком высокой.
