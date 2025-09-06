Западные СМИ написали о реакции Пентагона на переименование в министерство войны
Politico: Пентагон негативно отреагировал на переименование в министерство войны
Чиновники Пентагона возмущены планируемым переименованием Министерства обороны в «министерство войны», сообщает Politico со ссылкой на представителей ведомства 6 сентября.
Пока подробности указа неизвестны, но, по предварительным данным, чиновникам, возможно, придется заменить печати более чем на 700 тыс. объектов в 40 странах и во всех 50 штатах США. Речь идет фактически обо всем: фирменных бланках шести родов войск и десятков других подразделений, тисненых салфетках в столовых, вышитых пиджаках для утверждённых сенатом должностных лиц, а также сувенирах и мелких товарах в магазине Пентагона.
«Многие выразили разочарование, гнев и откровенное замешательство в связи с этими усилиями, которые могут обойтись в миллиарды долларов в виде косметических изменений, но которые мало помогут решить самые насущные проблемы армии», — сказано в материале.
Кроме того, подчеркивается, что потребуется переименовать документы по контрактам, материалы по маркетингу и развитию бизнеса, где фигурирует название Министерство обороны. По словам бывшего сотрудника ведомства, на реализацию этой меры уйдут миллионы долларов, тогда как она «абсолютно не повлияет на расчёты Китая или России».
По данным газеты, указ также разрешает министру обороны Питу Хегсету официально называть себя «министром войны» и предлагать меры для закрепления ребрендинга во всём ведомстве. Инициатива о возвращении исторического названия была объявлена президентом Дональдом Трампом 26 августа; он напомнил, что ведомство носило такое название в периоды Первой и Второй мировых войн и назвал «министерство войны» более внушительным названием.
6 сентября, Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в «министерство войны» на время своего президентского срока. В публикации также говорится, что США выиграли две мировые войны и, по ее утверждению, все остальные внешнеполитические конфликты.