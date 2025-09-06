Западные СМИ написали о реакции Пентагона на переименование в министерство войны

06 сентября 2025, 12:49

Politico: Пентагон негативно отреагировал на переименование в министерство войны

Фото: istockphoto/Austin Nooe

Чиновники Пентагона возмущены планируемым переименованием Министерства обороны в «министерство войны», сообщает Politico со ссылкой на представителей ведомства 6 сентября.





Пока подробности указа неизвестны, но, по предварительным данным, чиновникам, возможно, придется заменить печати более чем на 700 тыс. объектов в 40 странах и во всех 50 штатах США. Речь идет фактически обо всем: фирменных бланках шести родов войск и десятков других подразделений, тисненых салфетках в столовых, вышитых пиджаках для утверждённых сенатом должностных лиц, а также сувенирах и мелких товарах в магазине Пентагона.





«Многие выразили разочарование, гнев и откровенное замешательство в связи с этими усилиями, которые могут обойтись в миллиарды долларов в виде косметических изменений, но которые мало помогут решить самые насущные проблемы армии», — сказано в материале.