Трамп высказался о ситуации со стрельбой в гольф-клубе

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что во время посещения гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич неподалеку прозвучали выстрелы, сообщает CNN.
«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но до того, как слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», – заявил политик.
Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа было совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся со стороны, когда политик покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По их данным, Трампу ничего не угрожало.
Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.
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Александр Климов