Власти США прокомментировали предполагаемое покушение на Трампа

Фото: Сайт Кремля
Власти США считают, что стрельба возле гольф-клуба кандидата в президенты Дональда Трампа во Флориде была неудачным покушением на политика, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Утверждается, что стрельбу вел только один человек. По словам источников, целью был Трамп, который находился на территории гольф-клуба.
Телеканал добавил, что полиция задержала подозреваемого, которого считают причастным к инциденту. Его автомобиль был обнаружен в северной части округа Палм-Бич.
Еще одно покушение на Трампа произошло в ночь на воскресенье, 15 марта. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
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Телеканал добавил, что полиция задержала подозреваемого, которого считают причастным к инциденту. Его автомобиль был обнаружен в северной части округа Палм-Бич.
Еще одно покушение на Трампа произошло в ночь на воскресенье, 15 марта. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
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Александр Климов