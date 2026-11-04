В Южной Корее заявили о пуске неизвестного снаряда из КНДР
КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Об этом проинформировало Объединённое командование начальников штабов Республики Корея (ОКНШ), данные приводит агентство «Ренхап».
Сейчас военные Южной Кореи занимаются изучением параметров запущенного объекта — в частности, оценивают дальность его полёта. По информации агентства, если специалисты подтвердят, что речь идёт о баллистической ракете, этот пуск станет уже вторым за последние четыре дня.
Напомним, ранее государственные СМИ КНДР сообщали о запуске тактической баллистической ракеты с кассетной боевой частью. Он состоялся 31 октября.
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