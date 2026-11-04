В Мичигане эвакуировали избирательный участок из-за сообщения о бомбе
В американском штате Мичиган во время проведения выборов пришлось эвакуировать избирательный участок. Причиной стало сообщение об угрозе взрыва.
По данным полиции города Браунстаун, тревожный звонок о заложенной бомбе поступил в школу Gibraltar Carson, где и был развёрнут избирательный участок. Всех находившихся в здании людей оперативно эвакуировали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят тщательные обыски. Очевидцы в соцсетях отмечают, что над территорией школы замечены вертолёты.
Эти промежуточные выборы имеют большое политическое значение. По их итогам определится баланс сил в Конгрессе на ближайшие два года. Событие станет одной из ключевых вех второго президентского срока Дональда Трампа. Республиканская партия намерена удержать большинство в обеих палатах Конгресса, в то время как демократы надеются вернуть себе контроль над Палатой представителей. В ходе голосования будут распределены все 435 мест в нижней палате и 35 мест в Сенате.
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