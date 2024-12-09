Трамп высказался о жене Байдена

Джилл Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Избранный президент США Дональд Трамп назвал жену действующего американского лидера Джо Байдена Джилл милой после встречи в Париже. Об этом пишет New York Post.
По словам республиканского политика, в тот день Джилл Байден была очень милой. Трамп отметил, что их беседа получилась приятной.
Беседа Трампа и первой леди США состоялась на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери в Париже. Примечательно, что накануне супруга Байдена обвинила республиканца в эгоцентризме в ходе предвыборного выступления действующего президента в штате Джорджия.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день.
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Беседа Трампа и первой леди США состоялась на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери в Париже. Примечательно, что накануне супруга Байдена обвинила республиканца в эгоцентризме в ходе предвыборного выступления действующего президента в штате Джорджия.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года, потушить огонь удалось лишь на следующий день.
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Екатерина Коршунова