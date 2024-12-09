В России заявили об угрозе НАТО у границ

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Войска альянса НАТО копят силы у границ РФ и Белоруссии с потенциалом разместить системы для тактических ядерных вооружений, заявил в разговоре с изданием «Союзники. ОДКБ» российский постпред при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев.
«Наблюдается концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии и Российской Федерации, включая потенциал размещения средств, способных нести ядерные боеприпасы», — сказал собеседник.Васильев указал на ухудшение стратегической ситуации на фоне вступления в НАТО Финляндии со Швецией. Кроме того, растет напряженность в Европе, добавил постпред.
Он резюмировал, что западные государства негативно влияют на ситуацию в Кавказском регионе, подогревая в нем нестабильность.
Ранее сообщалось, чего не захотели видеть в РФ со стороны Североатлантического альянса.
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