Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с РФ

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Владимир Зеленский начал признавать, что Киеву пора начать переговоры с Москвой. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским в Париже, пишет New York Post.
По словам Трампа, это что-то новое. Республиканский политик подчеркнул, что стороны в рамках встречи не обсуждали детали возможного завершения конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова