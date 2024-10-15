Трамп высказался о звонках Путину

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент США и кандидат на эту же должность Дональд Трамп отказался подтверждать распространяемые в США слухи о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые якобы происходили после его поражения на выборах в 2020 году. Об этом он заявил в интервью американскому агентству Bloomberg. По его словам, если бы такое и было, то это стоит оценивать положительно.
«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», — отметил он.Трамп аргументировал свою точку зрения тем, что Россия является ядерной державой, как и США, потому подобные разговоры обоснованы.
Ранее он заявлял, что Путин делился с ним своими планами по Украине, однако отложил до начала президентства Байдена. Тогда же Трамп в очередной раз повторил, что «прекрасно ладит с Путиным» и заявил, что закончит войну в случае своего переизбрания.
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