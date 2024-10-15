РИА: Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине с помощью переговоров

Фото: сайт Дональда Трампа
Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что сможет разрешить конфликт на Украине через переговоры.
Он сделал это заявление во время выступления в формате «таунхолл» в штате Пенсильвания.
Он отметил, что у него хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также подчеркнул, что при его администрации подобного конфликта «никогда бы не произошло».
Кроме того, Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за его подход к урегулированию украинского кризиса. По его словам, Байден за более чем год не предпринимал попыток связаться с Путиным, что лишь усугубляет ситуацию.
Ранее политолог, американист Малек Дудаков выразил сомнения в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог инициировать покушение на себя, которое снова случилось. Он добавил, что у Трампа вполне достаточно и без того оппонентов, среди которых есть и откровенно психически нездоровые люди, которые могут пойти на преступление.
Читайте также:
Боррель выразил сомнения в возможности военного принуждения России к перемирию
Reuters: Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
Пушков предостерег США от «самоубийственных игр» с ударами по России
«Я собираюсь решить этот вопрос путем переговоров», — пообещал Трамп.
Он отметил, что у него хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также подчеркнул, что при его администрации подобного конфликта «никогда бы не произошло».
Кроме того, Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за его подход к урегулированию украинского кризиса. По его словам, Байден за более чем год не предпринимал попыток связаться с Путиным, что лишь усугубляет ситуацию.
Ранее политолог, американист Малек Дудаков выразил сомнения в том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог инициировать покушение на себя, которое снова случилось. Он добавил, что у Трампа вполне достаточно и без того оппонентов, среди которых есть и откровенно психически нездоровые люди, которые могут пойти на преступление.
Читайте также:
Боррель выразил сомнения в возможности военного принуждения России к перемирию
Reuters: Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20
Пушков предостерег США от «самоубийственных игр» с ударами по России
Елена Перлова