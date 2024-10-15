РИА: Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине с помощью переговоров

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил главам МИД ЕС усилить санкции против так называемого «теневого флота» России, чтобы подорвать экспорт нефти из РФ. Об этом он заявил по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге. По его словам, количество кораблей, которые относятся к «теневому флоту», только растет.