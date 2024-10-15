«Путин меня предупреждал»: Трамп сделал шокирующее заявление

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин делился с ним своими планами по Украине. Об этом пишет The Telegraph.
«Это было для него зеницей ока, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдете". Путин зашел на Украину только из-за Байдена. Он посмотрел на этого парня, он не мог в это даже поверить», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании.
При этом он не уточнил, когда именно состоялся подобный разговор. Напомним, Трамп возглавлял Штаты с 2017 по 2022 год.
Кандидат в президенты США в очередной раз повторил, что «прекрасно ладит с Путиным» и заявил, что закончит войну в случае своего переизбрания. По его словам, Байден ничего для этого не сделал, упрекнув нынешнего лидера США в том, что он не разговаривал с Путиным больше года.
«Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все», — заключил Трамп.
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