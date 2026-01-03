В Сети появились кадры взрывов в Каракасе
В Сети появилось видео с возможным авиаударом по одной из авиабаз в столице Венесуэлы Каракасе. Его опубликовал телеканал RT в своем телеграм-канале.
Местные СМИ также сообщают об атаке на район Форт-Тиуна, гражданский аэропорт Игуэроте и порт. Пока официальных заявлений властей нет.
Напомним, в Каракасе прогремели не менее семи взрывов. Очевидцы сообщили о сработавшем сигнале тревоги и американских десантных вертолетах в небе. В ответ ВВС Венесуэлы подняли истребители Су-30МКВ для перехвата. Южный район города, где находится военная база, остался без электричества.
Читайте также: