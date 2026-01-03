Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто на своей странице в социальной сети.
Он пояснил, что такое решение связано с атакой на Каракас, а также назвал происходящее военной агрессией США. Целью указа, по его словам, является защита прав населения.
Напомним, ночью 3 января в Каракасе прогремели по меньшей мере семь взрывов. Очевидцы сообщили о сработавшем сигнале тревоги и американских десантных вертолетах в небе. В ответ ВВС Венесуэлы подняли истребители Су-30МКВ для перехвата.
Как сообщила корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в социальной сети X, приказ о нанести ударов по военным объектам Венесуэлы отдал лично президент США Дональд Трамп.
