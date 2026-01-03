Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле

03 января 2026, 11:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто на своей странице в социальной сети.