Трамп приказал атаковать Венесуэлу

Журналист CBS Джейкобс: Трамп приказал ударить по военным объектам Венесуэлы
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в социальной сети X.



По ее словам, американский лидер поручил нанести удары по военным объектам в стране.

О нападении США на Каракас также написал президент Колумбии Густаво Петро. По его данным, что для ударов использовались ракеты. Он призвал мировое сообщество отреагировать ситуацию, а ООН и ОАГ — немедленно собраться на заседание.

Напомним, в Каракасе прогремели по меньшей мере семь взрывов. Очевидцы сообщили о сработавшем сигнале тревоги и американских десантных вертолетах в небе. В ответ ВВС Венесуэлы подняли истребители Су-30МКВ для перехвата.

Недавно в Сети появилось видео с возможным авиаударом по одной из авиабаз в городе.

Лидия Пономарева

