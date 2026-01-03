Трамп приказал атаковать Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. Об этом сообщила корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в социальной сети X.
По ее словам, американский лидер поручил нанести удары по военным объектам в стране.
О нападении США на Каракас также написал президент Колумбии Густаво Петро. По его данным, что для ударов использовались ракеты. Он призвал мировое сообщество отреагировать ситуацию, а ООН и ОАГ — немедленно собраться на заседание.
Напомним, в Каракасе прогремели по меньшей мере семь взрывов. Очевидцы сообщили о сработавшем сигнале тревоги и американских десантных вертолетах в небе. В ответ ВВС Венесуэлы подняли истребители Су-30МКВ для перехвата.
Недавно в Сети появилось видео с возможным авиаударом по одной из авиабаз в городе.
Читайте также: