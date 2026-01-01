США раскрыли правду об ударе ВСУ по резиденции Путина
Лица, отвечающие на национальную безопасность в США, пришли к выводу, что ВСУ не пытались поразить беспилотниками резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пишет WSJ со ссылкой на представителя ЦРУ.
Согласно статье издания, украинские военные, скорее всего, взяли в цель военный объект примерно в том же районе. Однако беспилотник, как считают аналитики, сбился с курса.
29 декабря украинские БПЛА массово атаковали Новгородскую область. Под ударом оказалась резиденция Путина на Валдае. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя случившееся, заявил, что подобные действия Киева могут повлиять на переговорный процесс.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.
