США раскрыли правду об ударе ВСУ по резиденции Путина

01 января 2026, 01:26

WSJ: Украина не пыталась ударить по резиденции Путина

Фото: iStock/rarrarorro

Лица, отвечающие на национальную безопасность в США, пришли к выводу, что ВСУ не пытались поразить беспилотниками резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Об этом пишет WSJ со ссылкой на представителя ЦРУ.