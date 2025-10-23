Трамп выступит с важным заявлением
Белый дом анонсировал важное заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением сегодня в 22:00 по московскому времени. Об этом стало известно из официального расписания американского лидера на сайте Белого дома.
При этом тема предстоящего выступления и другие подробности пока не раскрываются. Известно, что перед выходом Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт проведет брифинг. Он запланирован на 20:00 по московскому времени.
«Президент сделает объявление в 3 часа по полудни (22:00 мск)», — следует из публикации.Трамп сделает важное заявление на фоне новостей об отмене его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. По словам главы Белого дома, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с российским коллегой не получится. Напомним, недавно администрация Трампа ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Это вызвало рост цен на нефть.