23 октября 2025, 16:25

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выступит с важным заявлением сегодня в 22:00 по московскому времени. Об этом стало известно из официального расписания американского лидера на сайте Белого дома.





При этом тема предстоящего выступления и другие подробности пока не раскрываются. Известно, что перед выходом Трампа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт проведет брифинг. Он запланирован на 20:00 по московскому времени.

«Президент сделает объявление в 3 часа по полудни (22:00 мск)», — следует из публикации.