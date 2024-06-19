Трамп заявил об опозорившем США на саммите «Большой семерки» Байдене

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Американский президент Джо Байден опозорил Соединенные Штаты своим оведением на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии. Такое заявление сделал экс-глава США Дональд Трамп, сообщают РИА Новости.
Как считает политик, действующий глава Белого дома превратил Штаты в насмешку по всему миру.
Таким образом он прокомментировал кадры с одного из мероприятий саммита, когда Байдена, который отошел от коллег, пришлось возвращать обратно.
Ранее издание The New York Post обратило внимание, что Джо Байден начал «блуждать» после выступления парашютистов на саммите G7. Из-за этого премьеру Италии Джордже Мелони пришлось «вернуть» его обратно к лидерам. На записи президент отошел от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.
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«Байден позорит нас на мировой арене», — высказался Трамп.
Таким образом он прокомментировал кадры с одного из мероприятий саммита, когда Байдена, который отошел от коллег, пришлось возвращать обратно.
Ранее издание The New York Post обратило внимание, что Джо Байден начал «блуждать» после выступления парашютистов на саммите G7. Из-за этого премьеру Италии Джордже Мелони пришлось «вернуть» его обратно к лидерам. На записи президент отошел от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.
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Алина Юрчак