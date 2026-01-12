Трамп вновь заявил, что именно он спас НАТО

12 января 2026, 17:01

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что именно он сыграл ключевую роль в сохранении Североатлантического альянса. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.