Трамп вновь заявил, что именно он спас НАТО
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что именно он сыграл ключевую роль в сохранении Североатлантического альянса. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Ранее представители ряда европейских стран — членов НАТО выражали обеспокоенность заявлениями Трампа о возможном присоединении Гренландии к США, отмечая, что подобная риторика дестабилизирует альянс и ставит под угрозу его единство. Сам Трамп также ставил под сомнение готовность союзников прийти на помощь Соединённым Штатам в случае необходимости и уклонялся от прямого ответа на вопрос о будущем НАТО при возможном применении силы Вашингтоном в отношении Гренландии.
Американский лидер неоднократно подчеркивал, что именно при его давлении страны альянса взяли на себя обязательства увеличить расходы на оборону.
