В Германии раскрыли договоренности США и Дании по Гренландии

12 января 2026, 16:20

Мерц заявил, что США могут продолжить защищать Гренландию вместе с Данией

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

США могут продолжить защищать Гренландию вместе с Данией, но точный формат сотрудничества стран пока обсуждается. Об этом заявил Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в индийский город Ахмедабад.