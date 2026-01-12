В Германии раскрыли договоренности США и Дании по Гренландии
США могут продолжить защищать Гренландию вместе с Данией, но точный формат сотрудничества стран пока обсуждается. Об этом заявил Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в индийский город Ахмедабад.
По его словам, которые передает агентство Reuters, в настоящее время ведутся «очень подробные» переговоры с датским правительством. Главным вопросом является улучшение ситуации с безопасностью на острове.
Немецкий политик ожидает, что в ближайшие время к этой беседе подключатся американцы. По его мнению, она продлится несколько дней или недель, в течение которых покажет, «в какой форме это произойдет».
Ранее политолог Василий Колташов выразил мнение, что США могут установить полный контроль над Гренландией всего за 24 часа.
