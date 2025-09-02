Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу с Китаем для празднования Победы

02 сентября 2025, 02:22

Ким Чен Ын (Фото: сайт Кремля)

Специальный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу с Китайской Народной Республикой рано утром 2 сентября для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.