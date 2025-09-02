Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу с Китаем для празднования Победы
Специальный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу с Китайской Народной Республикой рано утром 2 сентября для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын спецпоездом отбыл из Пхеньяна для участия в торжествах в честь 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне и мировой антифашистской войне по приглашению генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя КНР Си Цзиньпина. На рассвете 2 сентября специальный поезд перешел границу между КНДР и КНР.
Ким Чен Ына в поездке сопровождают ведущие руководящие сотрудники центрального комитета Трудовой партии Кореи и правительства Северной Кореи. Это одиннадцатый зарубежный визит северокорейского лидера.
По информации журналистов, в бронепоезде, на котором Ким Чен Ын направился в Китай, имеется вагон-ресторан, где подают изысканные французские вина и блюда, включая свежих лобстеров. Ожидается, что специальный поезд будет двигаться медленно из-за усиленной охраны и доставит лидера КНДР до Пекина за 20-24 часа.
Читайте также: